В Азербайджане ужесточены меры ответственности за нарушения в сфере воинского учета

В Азербайджане внесены значительные изменения в законодательство, регулирующее воинский учет. Теперь за ряд нарушений предусмотрены более строгие административные взыскания, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Как передает 1news.az, Законом Азербайджанской Республики № 152-VIIQD от 7 марта 2025 года внесены изменения в главу «Административные правонарушения против правил воинского учета, военной регистрации и мобилизации» Кодекса об административных проступках. Ужесточены штрафы для должностных и юридических лиц за несвоевременное предоставление сведений о призывниках и военнообязанных, включая информацию о постановке на учет, снятии с учета, изменении личных данных, возбуждении уголовных дел и вступивших в силу судебных решениях, а также за несвоевременное оповещение призывников о вызове.

Кроме того, усилены санкции в отношении призывников и военнообязанных, уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский учет, не обращающихся в местные органы Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в установленный семидневный срок после зачисления в запас, не снимающихся с учета по месту жительства и не встающих на учет по новому месту пребывания в течение более трех месяцев, а также не сообщающих в военкомат об изменении места жительства в десятидневный срок.

Согласно статье 606.3 Кодекса об административных проступках, неявка без уважительной причины по вызову в военкомат для призыва на службу, медицинского освидетельствования, приписки к воинским частям или участия в сборах влечет за собой штраф в размере от 300 до 500 манатов или общественные работы на срок от 160 до 240 часов. При этом, явившись в соответствующий орган исполнительной власти до вынесения судебного решения, лицо освобождается от административной ответственности.

Важно отметить, что уклонение от военной службы без законных оснований с целью избежать призыва или мобилизации влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 321 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Действующее законодательство подчеркивает необходимость поддержки процесса призыва со стороны государственных органов. Своевременный и точный учет призывников и военнообязанных является ключевым фактором для обеспечения обороноспособности страны. Сообщение об изменении места жительства является обязательным требованием. Государство намерено усилить контроль в сфере воинского учета, медицинского освидетельствования и предотвращения уклонения от военной службы.