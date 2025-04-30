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Бросаются под колеса ради денег: МВД принимает меры против автовымогателей - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова13:07 - Сегодня
Бросаются под колеса ради денег: МВД принимает меры против автовымогателей - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

МВД Азербайджана принимает меры против лиц, умышленно бросающихся под автомобили с целью вымогательства.

Как передает 1news.az, об этом сообщил глава пресс-службы ведомства Эльшад Гаджиев.

По его словам, злоумышленники внезапно выбегают на дорогу перед проезжающими машинами, имитируют травмы и требуют денежную компенсацию от водителей.

Представитель МВД призвал водителей немедленно сообщать в полицию о подобных случаях и не оставаться равнодушными, так как сокрытие инцидента может подвергнуть опасности других.

Напомним, ранее в соцсетях появились кадры с аналогичными действиями мужчины на «20 Января» в Баку.

11:40

На транспортной развязке «20 Января» в Ясамальском районе Баку замечен молодой человек, предположительно умышленно бросающийся под автомобили.

Как сообщает Qafqazinfo со ссылкой на очевидца, мужчина 30-35 лет регулярно, преимущественно в утренние часы, выбегает на дорогу перед машинами и симулирует получение травм. Утверждается, что таким образом он получает деньги от водителей, передает 1news.az.

Видеозаписи от 27 апреля подтверждают, что данный пешеход упорно продолжает свои действия, несмотря на попытки прохожих увести его с проезжей части.

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