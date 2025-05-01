Пьяный бесправник на микроавтобусе устроил погоню в Баку

В Баку сотрудники полиции задержали водителя микроавтобуса, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, не подчинился законному требованию об остановке.

Как сообщили в правоохранительных органах, нарушитель пытался скрыться от преследования, совершая опасные маневры на дороге. Однако благодаря оперативным действиям полицейских, его удалось остановить, передает 1news.az.

Решением суда в отношении задержанного водителя был вынесен приговор о 15 сутках административного ареста.