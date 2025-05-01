Выделены средства на ремонт дороги в Гусаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы Гусарского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства, на ремонт дороги, соединяющей 6 населенных пунктов с населением пять тысяч человек, предусмотрено первоначально выделить 1,5 миллиона манатов.

Уточняется, что средства будут выделены Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Министерству экономики поручено предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.