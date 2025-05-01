Кямран Алиев назначен на должность генпрокурора Азербайджана

Кямран Байрам оглу Алиев назначен на должность генерального прокурора Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Отметим, что К.Алиев был назначен генеральным прокурором Азербайджана распоряжением Президента Азербайджана от 1 мая 2020 года. Поскольку срок его полномочий истек сегодня, Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании дал согласие на его переназначение на эту должность.