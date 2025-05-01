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Объявлены даты собеседований и отбора в первые классы Азербайджана

Фаига Мамедова17:03 - Сегодня
Объявлены даты собеседований и отбора в первые классы Азербайджана

Более 4000 пользователей успешно зарегистрировались и создали личные кабинеты на портале приема в первые классы общеобразовательных учреждений на 2025/26 учебный год.

Как передает 1news.az, Государственное агентство дошкольного и общего образования Азербайджана также объявило следующие даты, касающиеся данного процесса:

Собеседование и отбор в секторах с обучением на других языках:

6-20 мая: Запись на собеседования для приема в I класс.

12-31 мая: Проведение собеседований.

17 июня - 12 сентября: Выбор школы и учителя для детей, успешно прошедших собеседование.

Прием в приоритетные школы (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Абшерон):

Азербайджанский сектор: 6 мая (с 11:00) - 5 июня.

Секторы с обучением на других языках: 17 июня (с 11:00) - 17 июля.

В указанные периоды заявления в приоритетные школы будут приниматься на льготной основе. После завершения этого этапа прием будет осуществляться в общем порядке. Список приоритетных школ будет опубликован местными управлениями образования и на портале mektebeqebul.edu.az.

Конкурсный этап приема в первые классы отменен в ряде учебных заведений, включая школу-лицей «Анкара», классическую гимназию №160 и технико-гуманитарный лицей «Терегги» имени И.Гаджиева. Прием в эти учреждения будет осуществляться только на приоритетной основе и в порядке общей очереди.

Решение о проведении или отмене конкурсного этапа приема в первые классы еще шести школ Баку (Элитарная гимназия имени И.Эфендиева, школьно-лицейский комплекс при Бакинском славянском университете, средняя школа №23 имени Т.Гасанова, Образовательный комплекс №132-134, школа-лицей №6 имени Т.Исмайылова и лицей «Зенги») будет принято в зависимости от количества поступивших заявлений от родителей.

Приемная кампания завершится 12 сентября 2025 года.

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