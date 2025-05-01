В Азербайджане задержан рецидивист, выращивавший сотни кустов конопли

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отдела полиции, был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности Гисмет Салахов, подозреваемый в незаконном выращивании наркосодержащих растений.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Ширванскому региональному округу, при осмотре тепличного хозяйства, принадлежащего указанному лицу, было обнаружено 230 кустов конопли, культивировавшихся с применением агротехнических методов, передает 1news.az.

В рамках другой операции, осуществленной сотрудниками того же отдела в аналогичном направлении, были задержаны Гурбан Джафаров, Анар Заманов и Шахин Гусейнов. По местам жительства данных граждан было изъято в общей сложности 53 куста конопли, а также наркотическое вещество – марихуана.

По данным фактам проводятся следственные действия.