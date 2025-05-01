В этих медучреждениях Азербайджана с сегодняшнего дня заработали электронные больничные

С сегодняшнего дня в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении Министерства здравоохранения и TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), застрахованным лицам больничные листы будут выдаваться в форме электронного документа.

Как сообщает 1news.az, больничные листы будут оформляться посредством «Единой информационной системы здравоохранения» Министерства здравоохранения.

В дальнейшем медицинские учреждения, заверяя больничные листы электронной подписью, будут направлять их работодателю и в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения в электронном порядке. Данный электронный документ будет являться основанием для назначения ГФСЗ пособий работнику по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

С этой целью Министерством здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной защиты населения информация об электронных больничных листах объединена в едином электронном реестре.

В результате работодатели смогут легко и удобно получать эти электронные бюллетени из соответствующей информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения, а медицинские работники - с портала и мобильного приложения "e-Səhiyyə".

Кроме того, получить электронный больничный лист можно будет и в нерабочие дни.