За сутки жители Азербайджана потеряли более 30 тыс. манатов с карт

За минувший день с банковских карт граждан было похищено более 30 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, хищения с банковских карт граждан продолжаются.

Отмечается, что CVV/CVC-код на карте, OTP-код, отправляемый посредством SMS, логины и пароли, необходимые для доступа к другим вашим системам, ПИН-код карты являются конфиденциальной информацией. Передача этих данных неизвестным лицам приведет к хищению средств с вашего счета, а при их отсутствии - к ущербу в виде кредита. 30 апреля различными киберспособами с банковских карт отдельных граждан были похищены денежные средства в размере 13665, 5000, 3000, 2498, 1800, 1440, 1000, 999, 500, 350, 224, 98, 72, 70 манатов.

Гражданам еще раз настоятельно рекомендуется проявлять бдительность в отношении подозрительных звонков с заманчивыми предложениями о заработке, страховании, визовых вопросах, укреплении банковских счетов, платежах по доходам.