Араз Аскеров подчеркнул ключевую функцию СМИ в соблюдении прав человека

«Ключевая роль в обеспечении прав и свобод человека принадлежит средствам массовой информации».

Как передает 1news.az, об этом заявил пресс-секретарь Омбудсмена Азербайджанской Республики Араз Аскеров в ходе своего выступления на панельной сессии “Медиа-повестка в Год Конституции и Суверенитета».

Он отметил, что каждое юридическое разбирательство и новостное сообщение нуждаются в компетентном распространении:

«Отдельные инциденты могут быть вызваны не злым умыслом, а недостатком знаний, что приводит к нарушению прав граждан. Во избежание этого следует реализовывать совместные образовательные инициативы с медиа-субъектами».