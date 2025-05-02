Ровшан Тагиев: «Медиа способствуют формированию ответственного поведения на дорогах»

Азербайджан занимает одну из лидирующих позиций среди стран СНГ по самому низкому уровню смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.

Как передает 1news.az, об этом заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связей с общественными организациями Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджанской Республики Ровшан Тагиев, выступая на панельной сессии «Общественные процессы в медиапространстве».

В своем выступлении он особо подчеркнул неоценимую поддержку средств массовой информации в достижении этих показателей. «Представители средств массовой информации всегда нас поддерживают.

Благодаря силе медиа мы смогли донести до общества важный посыл о том, что нарушители порядка на дорогах не являются героями. Именно это способствовало тому, что число смертей и травм неуклонно сокращается», – отметил Ровшан Тагиев.

Он также добавил, что возглавляемая им организация активно использует социальные сети как один из ключевых каналов для информирования общественности о безопасности дорожного движения и последствиях безответственного поведения на дорогах.

«Мы являемся одной из самых активных организаций в социальных сетях, стремящихся оперативно и эффективно доносить информацию до каждого гражданина», – подчеркнул он.

Ровшан Тагиев выразил уверенность в том, что дальнейшее плодотворное сотрудничество с медиа и активная работа в информационном пространстве позволят и впредь сохранять положительную динамику в вопросах безопасности дорожного движения в Азербайджане.