Бахтияр Мамедов: Информация о закрытии станции метро «28 Мая» ошибочна

Начальник отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов опроверг информацию о закрытии станции метро «28 Мая».

Как передает 1news.az, он заявил об этом на панельной сессии «Общественные процессы на медиа-платформе».

Он подчеркнул, что сообщения о закрытии станции метро «28 Мая» не соответствуют действительности.

Кроме того, он сообщил о предстоящей совместной работе с AYNA по строительству тоннеля в метро.