МЧС предупреждает: ожидаются сильные дожди, сели и ветер

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями в некоторых регионах.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.

Было отмечено, что, согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в районах республики ожидаются временами осадки, местами сильные дожди, кратковременные сели и паводки в некоторых горных реках, грозы, а также сильный ветер в ряде районов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о соответствующих правилах безопасности.

Так, во избежание наводнений и селей, которые могут быть вызваны интенсивными осадками, гражданам, особенно проживающим в горных и предгорных районах, рекомендуется быть внимательными, держаться подальше от зон, подверженных наводнениям и селям, а при возникновении такой опасности немедленно подниматься на ближайшие возвышенности.

Также рекомендуется во время сильного ветра держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под линиями электропередачи и проводами, высокими деревьями. Кроме того, учитывая трудности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

В то же время для защиты от опасностей, связанных с молнией, необходимо отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а с этой целью выбирать относительно низменные места, а находясь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы.