Рамид Намазов: Атаки на медиаресурсы скоординированы и политически мотивированы

Кибератаки на ряд азербайджанских медиаресурсов, осущественные 20 февраля этого года, отличались от прежних используемыми средствами, а также характером и масштабами, что привлекло внимание Комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранным вмешательствам и гибридным угрозам.

Об этом заявил председатель указанной комиссии Рамид Намазов в ходе публичных обсуждений, проведенных в пятницу на тему «Кибератаки на азербайджанские медиаресурсы».

По его словам, первичное расследование установило, что скоординированные и политически мотивированные кибератаки были совершены против более чем 10 ведущих медиаресурсов. По оценкам экспертов, данный инцидент стал одной из самых серьезных операций по кибервмешательству, которые когда-либо происходили и были выявлены в Азербайджане. Также выяснилось, что здесь была проведена операция, известная как «ложный флаг» или «поддельный флаг», которая широко применяется в основном спецслужбами.

«Расследование кибератаки проводилось двумя не связанными друг с другом командами, обладающими профессиональными знаниями и опытом в сфере кибербезопасности, действовавшими независимо. Полученные результаты совпали друг с другом», — добавил Рамид Намазов.

Источник: Азертадж