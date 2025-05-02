Сегодня, 2 мая в Баку проходит Форум на тему «Общественные процессы в медиапространстве», организованный Агентством развития медиа.

Как передает 1news.az, мероприятие направлено на повышение просветительской функции медиа, усиление их проактивной роли в формировании общественного мнения и обеспечении передачи чувствительной информации в соответствии с установленными принципами. Форум также ставит целью совершенствование координации между медиа, государственными структурами и другими заинтересованными сторонами.

В форуме принимают участие депутаты Милли Меджлиса, руководители пресс-служб государственных органов, руководители медиа-органов, журналисты и другие официальные лица.