Ахмед Исмайлов: Форум нацелен на укрепление связей между медиа и госорганами

Уже второй год наш Форум, целью которого является обсуждение актуальных и общественно значимых вопросов медиа-повестки страны, успешно функционирует как эффективная платформа, формирующая диалог между государством и медиа.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов в ходе своего выступления на церемонии открытия 2-го Форума на тему «Общественные процессы в медиа-пространстве», организованного ведомством.

Он отметил, что целью Агентства развития медиа при создании платформы «Общественные процессы в медиа-пространстве», возникшей как социальный заказ общества, является поддержка установления здоровых отношений между субъектами медиа, несущими ответственность за профессиональную подготовку и передачу информации, и государственными органами, выполняющими функцию достоверного источника информации, а также дальнейшее повышение уровня профессионализма в подготовке журналистского контента общественной значимости.

«Хотели бы напомнить, что организованный нами в прошлом году Форум был высоко оценен как государственными органами, так и медиа-общественностью в качестве важного достижения в формировании медиа-повестки, особенно в части более профессионального освещения тем, представляющих общественный интерес», - подчеркнул А.Исмайлов.