Ильхам Алиев поздравил президента Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему польскому коллеге Анджею Дуде по случаю Дня Констутиции Польши.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником – Днем Конституции Республики Польша.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша всегда будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания».