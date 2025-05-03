 Ильхам Алиев поздравил президента Польши | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Польши

First News Media12:20 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил президента Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему польскому коллеге Анджею Дуде по случаю Дня Констутиции Польши.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником – Днем Конституции Республики Польша.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша всегда будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания».

Поделиться:
303

Актуально

Общество

В Баку временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

Общество

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

Политика

Шпионы ЕС в очередной раз провели наблюдения на границе Азербайджана - ФОТО

Общество

В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Польши

Ильхам Алиев выделил 550 тысяч манатов на ремонтно-восстановительные работы в святилище Пир Гасан

Кямран Алиев назначен на должность генпрокурора Азербайджана

Назначен председатель ОАО «Azəristiliktəchizat»

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в расширенном составе - ФОТО

Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке - ФОТО

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе - ФОТО

Ильхам Алиев направил обращение к участникам Учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга

Последние новости

В Баку временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

Сегодня, 15:20

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 15:10

Пакистан заинтересован в привлечении РФ и КНР к расследованию теракта в Кашмире

Сегодня, 14:55

Шпионы ЕС в очередной раз провели наблюдения на границе Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 14:40

В Баку проведена очередная акция по посадке деревьев - ФОТО

Сегодня, 14:35

Хуситы предупредили, что будут атаковать перевозящие нефть США суда

Сегодня, 14:30

Вугар Орудж переизбран председателем Азербайджанского общества оценщиков

Сегодня, 14:25

В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни

Сегодня, 14:10

Армия Израиля заявила, что готова обеспечить оборону друзских поселков в Сирии

Сегодня, 13:55

На Азербайджан может упасть советская межпланетная станция весом в полтонны

Сегодня, 13:45

Омбудсмен распространила сообщение о захоронениях, обнаруженных в Шуше и Ходжалы

Сегодня, 13:40

В Турции вновь произошло землетрясение

Сегодня, 13:35

Зеленский оценил переговоры с Трампом в Ватикане

Сегодня, 13:25

Скончался военнослужащий азербайджанской армии

Сегодня, 13:20

В Ханкенди 1300 абонентов подключены к природному газу - ФОТО

Сегодня, 13:15

Зеленский отверг предложение Путина

Сегодня, 13:05

СМИ: Суд в Боливии восстановил ордер на арест Моралеса

Сегодня, 13:00

18-летняя роженица умерла после кесарева сечения в Сумгайыте

Сегодня, 12:50

Путин признался, что желание «кому-то врезать» есть всегда, но он с ним борется

Сегодня, 12:45

В Сумгайыте грузовик насмерть сбил пожилую женщину - ВИДЕО

Сегодня, 12:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50