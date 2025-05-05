Ильхам Алиев подписал Распоряжение о ремонтно-восстановительных работах в мечети Имама в поселке Амирджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о выделении средств на проведение ремонтно-восстановительных работ в мечети Имама в поселке Амирджан Сураханского района города Баку.

Глава государства постановил из предусмотренного в госбюджете на 2025 год резервного фонда Президента АР выделить Госкомитету по работе с религиозными образованиями 600 тыс манатов для проведения ремонтно-восстановительных работ в мечети Имама в поселке Амирджан.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.