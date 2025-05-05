Хирург или охотник? В автомобиле азербайджанского врача обнаружен арсенал оружия

Экс-глава отделения детской кардиохирургии Научно-хирургического центра имени Топчубашева Эльнур Гасанов был арестован по обвинению в незаконном хранении огнестрельного и холодного оружия.

Как передает 1news.az, Musavat.com сообщает, что 49-летний Эльнур Гасанов был задержан несколько месяцев назад, когда направлялся к парикмахеру в отеле Fairmont.

Сообщается, что тогда сотрудники Внутренних войск в рамках COP29 проводили проверку автомобилей на въезде в отель. В салоне автомобиля врача был найден пистолет серебристого цвета, а в багажнике - большое количество предметов, используемых на охоте. После этого в доме Э.Гасанова был проведен обыск, были обнаружены 9 охотничьих ножей, 300 патронов калибра 366, 125 патронов 12-го калибра, 4 охотничьих ружья и кастет.

Эльнур Гасанов заявил, что является заядлым охотником. По его словам, серебристый пистолет он нашел во время прогулки в парке. Было также установлено, что остальное оружие врач приобрел официально и имеет соответствующие свидетельства.

В ходе следствия врач находился под арестом более 5 месяцев. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3-х лет ограничения свободы. Однако с учетом времени, проведенного под арестом, срок ограничения свободы был сокращен до 2-х лет и 1 месяца, и Э.Гасанов был освобожден из-под стражи. В течение этого срока он будет носить электронный браслет.

Отметим, что Эльнур Гасанов был уволен с работы из-за длительного отсутствия по причине ареста.