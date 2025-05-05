За что был задержан Нуреддин Джалилов - фигурант дела Агададаша Агаева?

Стали известны подробности ареста Нуреддина Джалилова, оказавшегося в центре внимания из-за инцидента с народным артистом Агададашем Агаевым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Musavat.com, Н.Джалилов был подвергнут административному аресту на 7 суток.

Отмечается, что он совершил непристойные действия в метро в отношении одной из пассажирок. Возмущенная происходящим женщина сменила место, другие пассажиры, в свою очередь, узнали об инциденте и выразили недовольство. В результате сотрудник полиции вмешался в происходящее. Решением суда от 24 апреля Н.Джалилов был признан виновным в совершении мелкого хулиганства.

Напомним, что ранее между охранником MedEra Hospital Нуреддином Джалиловым и Агададашем Агаевым произошел инцидент. Они предстали перед судом и были признаны виновными в хулиганстве. В ходе судебного разбирательства стороны примирились, и суд применил к ним условное наказание.