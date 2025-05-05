Ильхам Алиев подписал Указ о мерах по обеспечению деятельности МИД Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о мерах по обеспечению деятельности МИД АР.

Указ опубликован на официальном сайте Президента АР.

Указом предусмотрено утверждение Положения о Министерстве иностранных дел и структуры МИД.

Кабмину поручено:

- в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту положения о посольствах, постпредствах, консульствах и почетных консульствах;

- в течение месяца подготовить и представить Президенту предложения относительно размера должностных окладов сотрудников дипслужбы, проходящих службу в МИД АР, а также надбавок к должностному окладу в зависимости от стажа дипломатической службы, дипломатического ранга, представительства, властных полномочий.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по созданию соответствующего управления Аппарата МИД Азербайджана на базе его Управления в Нахчыванской Автономной Республике.

Кроме того, признаются утратившими силу указы главы государства от 31 октября 2005 года о создании Управления МИД в НАР, от 29 января 2004 года об утверждении Положения о МИД АР, а также распоряжения Президента от 14 июля 2010 года об утверждении структуры МИД АР и от 26 октября 2005 года о должностях сотрудников дипслужбы, работающих в МИД Азербайджана.