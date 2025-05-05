Конкурсный барьер первого этапа экзамена в резидентуру преодолели более 300 человек - ГЭЦ

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал итоги экзамена для поступления в резидентуру по базовым предметам (первая попытка), который состоялся 4 мая 2025 года.

Как передает 1news.az, в ГЭЦ сообщили, что из 1448 зарегистрированных абитуриентов 34 не явились на экзамен.

Конкурсный барьер первого этапа (40 и более баллов) преодолели 387 человек. Среди успешно сдавших экзамен 193 являются студентами 4-го или 5-го курсов.

По результатам проведенного 4 мая экзамена ко второму этапу были допущены 194 абитуриента, из которых 72 – выпускники текущего года, 122 – выпускники прошлых лет.

Каждый участник может посмотреть свои результаты и отсканированную копию бланка ответов на официальном сайте ГЭЦ.