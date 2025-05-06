Погода на среду: В Баку ожидается до 28° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 7 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако в ночь с 6 на 7 мая в некоторых местах возможны небольшие осадки, а днём - кратковременные дожди с возможными грозами. Юго-западный ветер сменится на северо-западный в дневное время.

Температура воздуха ночью будет 14-18° тепла, днём - 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-80%, днём 55-60%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди с грозами, местами возможны интенсивные ливни, град и переход в мокрый снег на высокогорьях. В течение дня дожди постепенно прекратятся в большинстве районов. В отдельных местах возможен туман. Ветер будет умеренным, восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днём - 23-28° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днём - 13-18° тепла.