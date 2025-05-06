Назначены председатели ряда судебных коллегий и судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О назначении заместителя председателя и председателей судебных коллегий Верховного суда, председателей судебных коллегий апелляционных судов и председателей некоторых судов первой инстанции».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Чингиз Аскеров назначен заместителем председателя Верховного суда, Хафиз Насибов — председателем Уголовной коллегии, Хагани Мамедов — председателем Административной коллегии, Кямаля Абиева — председателем Коммерческой коллегии, Сянан Гаджиев — председателем Гражданской коллегии Верховного суда.

С полным списком назначений можно ознакомиться по ссылке.