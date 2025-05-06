«Не узнаю себя в зеркале»: Манзура Мусаева намерена судиться с известной клиникой

Певица Манзура Мусаева намерена обратиться в суд с иском против клиники Funda Hospital.

Как передает 1news.az, об этом она сообщила изданию Qaynarinfo.

М.Мусаева рассказала, что некоторое время назад перенесла в указанной клинике неудачную пластическую операцию, которую проводил хирург Мухаммед Полухов.

«После этой операции не могу узнать себя в зеркале. Одна сторона моего лица неестественно натянута, а другая - обвисла. Я обратилась с требованием вернуть мне деньги, но получила отказ. Мне заявили, что операция проведена, и никаких средств возвращать не будут», - посетовала певица.

Манзура Мусаева утверждает, что хирург вводит пациентов в заблуждение, рекламируя подтяжку лица, в то время как фактически проводит процедуру с использованием нитей.

«Вы только посмотрите на мое лицо, в каком оно состоянии! У меня никогда не было второго подбородка, а после этой операции он появился. Я заплатила почти 7000 манатов. Я требую вернуть мне мои деньги, но врач предлагает мне снова лечь под нож. Сейчас я собираюсь переговорить с директором клиники», - заявила артистка.

Певица подчеркнула, что в случае отказа в возврате денежных средств она будет вынуждена обратиться в соответствующие инстанции.