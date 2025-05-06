Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Беларуси - ФОТО

6 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Беларусью основаны на крепкой дружбе и взаимном доверии, глава государства сказал, что первый визит Александра Турчина в Азербайджан после назначения его премьер-министром демонстрирует суть тесных партнерских связей между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность дальнейшего развития торгово-экономических отношений в соответствии с духом существующих политических связей между Азербайджаном и Беларусью.

Александр Турчин в первую очередь передал главе нашего государства приветствия Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Александру Лукашенко.

Отметив, что впервые посещает Баку, премьер-министр Беларуси сказал, что увиденные в нашей столице процессы развития произвели на него глубокое впечатление.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Беларусью. В этом контексте была подчеркнута важность производства белорусской автомобильной техники на Гянджинском автомобильном заводе и создания сервисных центров для этой техники в различных регионах Азербайджана. Были обсуждены вопросы организации в Азербайджане совместных участков по производству лифтов, бытовой техники, сельскохозяйственной, в частности, животноводческой, мясо-молочной и птицеводческой продукции. Межправительственной комиссии были даны соответствующие поручения по упомянутым направлениям.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено участие компаний из дружественной страны Беларусь в восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Премьер-министр Беларуси сообщил, что в рамках визита в нашу страну посетит освобожденные территории и ознакомится с ситуацией на местах.

На встрече говорилось о важности обмена опытом между нашими странами в области градостроительства.

Глава государства сказал, что в 2026 году Азербайджан примет Всемирный форум городов, пригласил Беларусь принять активное участие в этом мероприятии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.