В Азербайджане за сутки с банковских карт граждан было украдено свыше 13 тысяч манатов

За сутки кибермошенники украли с банковских карт граждан Азербайджана свыше 13 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечается, что 6 мая злоумышленники, используя различные методы для получения доступа, украли с банковских карт граждан денежные средства в размере от 5 до 3400 манатов.

В МВД АР еще подчеркнули, что такие данные, как CVV/CVC-коды, одноразовые OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды, являются строго конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам. Утечка этих сведений может привести к серьезным финансовым потерям, включая оформление кредитов на имя владельца карты.

Министерство призвало граждан быть бдительными и с осторожностью относиться к подозрительным звонкам и предложениям, связанным с «выгодными» инвестициями, страховыми продуктами, трудоустройством за рубежом и другими операциями, направленными якобы на обеспечение безопасности банковских счетов.