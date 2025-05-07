Суд вынес приговор теологу Салману Камилоглу за растление малолетней

В Абшеронском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу теолога Гаджи Салмана Камилоглу, совершившего сексуальные действия в отношении 11-летней девочки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, решением суда Гаджи Салман приговорен к лишению свободы на 3 года и 9 месяцев.

Напомним, что 22 июня 2024 года около 19:00 на территории поселка Масазыр Абшеронского района Гаджи Салман пригласил 11-летнюю девочку в свою машину и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Произошедшее зафиксировала камера, и после обращения родственников девочки в полицию было начато расследование.