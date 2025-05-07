АЖД вводит дополнительные рейсы в этом направлении

Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» (ЗАО АЖД) вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку – Габала – Баку в период с 6 по 9 июня, чтобы удовлетворить возросший пассажирский спрос в связи с праздником Гурбан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу ЗАО.

В указанные даты поезда будут курсировать в обоих направлениях — из Баку в Габалу и обратно. Отправление из столицы запланировано на 07:30, обратный рейс — на 19:00.