 В Азербайджане повышена госпошлина за эксплуатацию объектов газового хозяйства | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

В Азербайджане повышена госпошлина за эксплуатацию объектов газового хозяйства

First News Media16:30 - Сегодня
В Азербайджане повышена госпошлина за эксплуатацию объектов газового хозяйства

Президент Ильхам Алиев утвердил закон, принятый Милли Меджлисом 11 апреля, о внесении изменений в закон «О государственной пошлине».

Как сообщает Report, согласно закону, госпошлина за эксплуатацию объектов газового хозяйства увеличена с 1100 до 2500 манатов.

Также утверждены поправки в закон «О лицензиях и разрешениях». Органы контроля при надзоре за лицензиями и разрешениями смогут применять не только административные меры, но и проводить проверки, консультировать, оказывать методическую помощь и разъяснять требования законодательства.

Закреплено новое основание для приостановки и отмены лицензий - невыполнение владельцем указаний лицензирующего или контролирующего органа по устранению нарушений условий лицензии (статья 25.1.2). Это дает контролирующим органам право направлять соответствующие представления в лицензирующий орган.

Кроме того, деятельность объектов, предназначенных для заправки транспортных средств топливом, отнесена к лицензируемым видам. В течение 30 дней с даты выдачи лицензии должен быть заключен лицензионный договор, иначе лицензия теряет юридическую силу.

Документ также вводит понятие «субъекты лицензирования», определяет госпошлину за эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения, а также устанавливает административную ответственность за несоблюдение статьи 27.3 закона. Согласно этой статье, если владелец лицензии не соблюдает требования и указания, контролирующий орган обязан направить обоснованное представление на приостановку или отмену лицензии. Непредставление такого документа считается административным правонарушением и влечет штраф по статье 602-1.6 КоАП.

Эти меры направлены на повышение эффективности контроля и соблюдение условий лицензий.

Поделиться:
175

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев провел встречу с представителем НАТО

Xроника

Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генсека Центрального Комитета ...

Политика

Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном ...

Политика

Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития ...

Xроника

Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генсека Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама

Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь То Лам выступают с заявлениями для прессы

Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом

Состоялась встреча Ильхама Алиева с Генсеком Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама в расширенном составе

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Выделены средства на ремонт дороги в Гусаре

Мехрибан Алиева встретилась с принцессой Марокко Лаллой Хасной - ФОТО

Назначены председатели ряда судебных коллегий и судов

Ильхам Алиев поздравил президента Польши

Последние новости

Грядущие переговоры США и Китая запустили рост биткоина

Сегодня, 19:45

Президент: Сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере оборонной промышленности также имеет большие перспективы

Сегодня, 19:30

Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генсека Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама

Сегодня, 19:15

Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама

Сегодня, 19:10

Принцесса Марокко посетила образовательный комплекс номер 132-134 - ФОТО

Сегодня, 19:00

Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях

Сегодня, 18:50

Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений

Сегодня, 18:47

Президент Ирака проинформирован о строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана

Сегодня, 18:45

Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь То Лам выступают с заявлениями для прессы

Сегодня, 18:28

Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом

Сегодня, 18:21

Строится дом-музей Национального героя Хокумы Алиевой

Сегодня, 18:15

Хикмет Гаджиев провел встречу с представителем НАТО

Сегодня, 18:00

Состоялась встреча Ильхама Алиева с Генсеком Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама в расширенном составе

Сегодня, 17:33

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Генсеком Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама в узком составе

Сегодня, 17:30

Пашинян - сторонник курса на баланс между Россией и Западом

Сегодня, 17:14

Пашинян не собирается инициировать досрочные парламентские выборы

Сегодня, 17:05

Вучич вновь вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:55

PASHA Hackathon 5.0 был успешно организован компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 16:50

Состоялась церемония официальной встречи Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам

Сегодня, 16:45

Объявлены сроки записи на пересдачу экзамена по госязыку

Сегодня, 16:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50