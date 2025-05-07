Объявлены сроки записи на пересдачу экзамена по госязыку

Открыта регистрация для тех, кто желает принять участие во второй попытке экзамена по азербайджанскому языку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), регистрация лиц, желающих принять участие во второй попытке экзамена по азербайджанскому языку (государственному языку), будет проходить на сайте ГЭЦ с 22 мая по 10 июня. Экзамен состоится 29 июля.

Напомним, что первая попытка экзамена по азербайджанскому языку прошла 4 мая.