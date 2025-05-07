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Состоялась встреча Ильхама Алиева с Генсеком Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама в расширенном составе - ФОТО

First News Media17:33 - 07 / 05 / 2025
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Генсеком Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама в расширенном составе - ФОТО

7 мая состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в расширенном составе.

На встрече было подчеркнуто, что хотя дипломатические отношения между Азербайджаном и Вьетнамом существуют уже 30 лет, дружественные контакты наших стран берут начало с конца 1950-х годов прошлого века. С удовлетворением отмечены визит в тот период Президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина в Азербайджан и визит великого лидера Гейдара Алиева во Вьетнам, в качестве одного из руководителей СССР.

Глава государства коснулся своего визита во Вьетнам и подчеркнул, что принятие Совместного заявления об установлении стратегического партнерства в ходе визита Генерального секретаря То Лама в нашу страну выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень.

В ходе беседы была подчеркнута важность скорейшего проведения заседания Межправительственной комиссии и практической деятельности по реализации поставленных задач.

Были обсуждены энергетические и совместные инвестиционные проекты, отмечено наличие больших перспектив сотрудничества в культурной, гуманитарной сферах. Были также затронуты вопросы сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере безопасности, обороны и борьбы с киберпреступностью, подчеркнута важность расширения контактов во всех направлениях.

На встрече также было отмечено сотрудничество в рамках ООН, СВМДА, Движения неприсоединения и других международных организаций.

Подчеркивалось, что вьетнамская сторона заинтересована в диверсификации своих экспортных маршрутов и с этой точки зрения транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад создают хорошие возможности.

На встрече говорилось о том, что Вьетнам в своей истории страдал от оккупации, его территориальная целостность и суверенитет были обеспечены в результате освободительной войны. В то же время было подчеркнуто, что и Азербайджан, который на протяжении почти 30 лет страдал от армянской оккупации, обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет в результате Отечественной войны.

Генеральный секретарь То Лам сказал, что в его стране высоко оценивают поддержку Азербайджаном Вьетнама в его борьбе за свободу, а также в строительных и восстановительных работах после воссоединения страны.

В ходе беседы было упомянуто, что вьетнамские студенты обучались в Азербайджане, эти люди сегодня играют важную роль в развитии Вьетнама. Было сообщено, что во Вьетнаме действует Ассоциация студентов, обучавшихся в Азербайджане.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Вьетнама.

Генеральный секретарь То Лам пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с визитом Вьетнам. Глава нашего государства с удовлетворением принял приглашение.

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