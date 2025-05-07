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Строится дом-музей Национального героя Хокумы Алиевой

Фаига Мамедова18:15 - Сегодня
Строится дом-музей Национального героя Хокумы Алиевой

Строится дом-музей Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как передает 1news.az, об этом Modern.az сообщил отец Хокумы Алиевой Джалил Алиев.

Дом-музей будет расположен в селе Алыушагы Самухского района, в его экспозиции будут представлены личные вещи Национального героя.

Дж.Алиев отметил, что дом-музей строится семьей Хокумы: «Строительство ведется нашими силами. После завершения работ общественности будет предоставлена дополнительная информация».

Напомним, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Хокуме Алиевой посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджанской Республики за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время крушения 25 декабря того же года пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау (Казахстан).

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