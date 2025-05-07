Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом - ФОТО

7 мая с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам приняли «Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам».

«Меморандумом о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам по сотрудничеству в энергетической сфере» обменялись министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хоанг Лонг.

«Меморандумом о взаимопонимании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам по сотрудничеству в сфере обороны» обменялись министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг.

«Программой сотрудничества между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы» обменялись министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов и министр юстиции Вьетнама Нгуен Хай Нинь.

«Меморандумом о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Вьетнамской национальной промышленно-энергетической группой (PetroVietnam)» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Наблюдательного совета компании PetroVietnam Ле Мань Хунг.

«Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR Trading Singapore PTE LTD и Binh Son Refining and PetrochemicaI JSC» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Наблюдательного совета компании Binh Son Refining Буй Нгок Зыонг.

«Меморандумом о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам в сфере науки, технологий, инноваций и цифрового развития» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг.

«Меморандумом о взаимопонимании между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам по сотрудничеству в сфере культуры» обменялись министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг.

В рамках визита также были подписаны «Меморандум о взаимопонимании между Национальным архивным управлением Азербайджанской Республики и Государственным департаментом делопроизводства и архивов Вьетнама по сотрудничеству в сфере архивного дела», «Соглашение о сотрудничестве между Азербайджанским государственным информационным агентством и Вьетнамским информационным агентством» и «Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики (KOBİA) и Национальной ассоциацией предпринимательства Социалистической Республики Вьетнам (VINEN) по созданию Совместного бизнес-совета».