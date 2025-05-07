Непогода в Азербайджане: Интенсивные осадки зафиксированы на большей части территории страны

В Азербайджане сохраняются нестабильные погодные условия, на большей части территории республики прошли дожди.

Как сообщает 1news.az со ссылкой в Национальную гидрометеорологическую службу, местами осадки носили ливневый характер, в Шахдаге периодически шел снег.

Количество выпавших осадков составило в Исмаиллы – 55 мм (46% от месячной нормы), Гаджигабуле – 54 мм (203% от месячной нормы), Габале – 50 мм (42% от месячной нормы), Кюрдамире – 40 мм (105% от месячной нормы), Гобустане – 33 мм (64% от месячной нормы), Шамахе – 26 мм (37% от месячной нормы), Шеки – 25 мм (24% от месячной нормы), Огузе – 21 мм (20% от месячной нормы), Грызе – 21 мм (25% от месячной нормы), Гёйчае – 20 мм (32% от месячной нормы), Халтане – 20 мм (23% от месячной нормы), Агсу, Гусаре, Алтыагадже – 13 мм, Имишли, Гахе – 12 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове – 9 мм (45% от месячной нормы), Гядабее, Шахбузе – 10 мм, в Губе, Джульфе, Лянкяране, Зардабе, Джалилабаде, Шабране, Сабирабаде, Загатале, Ярдымлы, Дашкесане, Астаре, Шаруре, Лерике, Билясуваре, Евлахе, Агдаме, Садараке, Кяльбаджаре, Лачине, Шуше, Ордубаде, Гёйгёле, Балакене, Тертере, Барде, Мингячевире и Нахчыване – 1-7 мм.

Минимальная температура воздуха в Баку, на Абшеронском полуострове и в Аранском регионе составила до 16 градусов тепла, в Нахчыванской АР – до 12 градусов тепла, в горных районах – до 7 градусов тепла.