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Почему на некоторых станциях бакинского метро высаживают пассажиров? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Фаига Мамедова11:50 - Сегодня
Почему на некоторых станциях бакинского метро высаживают пассажиров? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

На некоторых станциях Бакинского метрополитена пассажиров высаживают из поездов.

Как сообщает 1news.az, информация об этом поступила на «горячую линию» BAKU.WS.

По словам пассажира, его высадили из трех поездов подряд по непонятной причине: «Всех пассажиров высаживали. Этот процесс повторился на станциях метро «Улдуз» и «Нефтчиляр».

В связи с этим BAKU.WS направило запрос в Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен».

В ответ в ЗАО сообщили, что на линиях бакинского метро отсутствуют неисправности в поездах и на станциях.

«На ряде станций регулирование движения производится из-за скопления пассажиров с целью обеспечения безопасности пассажиров и движения, а также соблюдения интервалов», - говорится в сообщении.

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