Продолжатся ли дожди завтра? - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах местами пройдут дожди и прогремят грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и выпадение града. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.