Турецкий министр выразил благодарность Азербайджану за построенный в Кахраманмараше квартал

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум поблагодарил Азербайджан за строительство по поручению Президента Ильхама Алиева в пострадавшем от землетрясения городе Кахраманмараш квартала.

Соответствующую публикацию турецкий министр разместил на своей странице в социальной сети X, сообщает 1news.az.

«В самом сердце нашего Кахраманмараша мы вновь возводим символ нерушимого братства», — написал Мурат Курум.