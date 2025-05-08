Турецкий министр выразил благодарность Азербайджану за построенный в Кахраманмараше квартал
Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум поблагодарил Азербайджан за строительство по поручению Президента Ильхама Алиева в пострадавшем от землетрясения городе Кахраманмараш квартала.
Соответствующую публикацию турецкий министр разместил на своей странице в социальной сети X, сообщает 1news.az.
«В самом сердце нашего Кахраманмараша мы вновь возводим символ нерушимого братства», — написал Мурат Курум.
🇹🇷🇦🇿
Kahramanmaraş’ımızın kalbinde kardeşliğimizin simgesini yeniden ayağa kaldırdık!
📍Azerbaycan Bulvarı pic.twitter.com/0l29oKWPSS — Murat KURUM (@murat_kurum) May 7, 2025
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