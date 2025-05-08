В Абшеронском районе задержан наркокурьер с 19 кг полученных от гражданина Ирана наркотиков.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе проведенной операции был задержан 37-летний Эльвин Гулиев, при осмотре автомобиля которого были обнаружены 14 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 5 кг героина и метамфетамина.

Э.Гулиев сообщил, что наркотики он получил от гражданина Ирана, личность которого устанавливается, в Гарадагском районе Баку и планировал доставить их по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста.