В Баку за загрязнение воздуха оштрафованы рестораны и Дома торжеств

За выброс в атмосферу загрязняющих веществ сверх нормы оштрафован ряд действующих в столице объектов общественного питания.

Как передает 1news.az, об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов АР Ирада Ибрагимова.

Она заявила, что сотрудники Регионального управления экологии и природных ресурсов №11 и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды провели очередной мониторинг на действующих в Баку объектах общепита, в ходе которого было установлено, что Дома торжеств Ağ Saray, Baku Palace, Verona, Sevgi Hall, Lüks Plaza и рестораны «Алинджа», «Мор-Мор», «Каймак», «Оджаг» выбрасывали в атмосферу загрязняющие вещества сверх нормы.

И.Ибрагимова отметила, что в отношении ответственных лиц указанных объектов составлены протоколы, к каждому из них будет применен штраф в размере 2500 манатов.