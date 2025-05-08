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В Губе приемная дочь выгнала пожилую мать на улицу

Фаига Мамедова13:57 - Сегодня
В Губе приемная дочь выгнала пожилую мать на улицу

63-летняя жительница Губинского района Рубаба Лачынова вынуждена доживать свой век в тяжелых условиях после того, как приемная дочь выгнала ее из дома.

Рубаба Лачынова родилась и всю жизнь прожила в Губе. В 1990 году она вышла замуж. В первые годы совместной жизни у супругов не было детей, и они решили взять на воспитание маленькую Шахназ — дочь брата мужа. Спустя время судьба улыбнулась женщине: она стала матерью трех дочерей. Рубаба любила своих детей одинаково, не делая различий между приемной и родными.

Однако счастье оказалось недолговечным. После внезапной кончины супруга Лачынова осталась одна, и именно с этого момента начались ее беды. Однажды Шахназ сообщила, что продала дом, в котором жила ее приемная мать, за 90 000 манатов и потребовала освободить жилье в течение недели.

Удивительно, но родные дочери Рубабы не вмешались в ситуацию. По словам самой женщины, причиной этого стало то, что единственной наследницей имущества официально является Шахназ.

Подробности — в видеосюжете Real TV.

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