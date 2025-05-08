В Азербайджане могут расширить систему оплаты проезда банковскими картами

В Азербайджане разработаны и представлены государственным органам предложения по организации оплаты проезда банковскими картами не только на железнодорожном, но и на других видах транспорта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил председатель Правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Аббас Ибрагимов.

«На данный момент клиенты банка могут оплачивать проезд на железнодорожном транспорте не только банковской картой, но и с помощью Apple Pay и Google Pay. Мы предоставили эту возможность. Также мы представили наши предложения соответствующим организациям по внедрению оплаты картами на других видах общественного транспорта. Если получим положительный отклик, то готовы быстро расширить данный сервис, так как обладаем необходимыми знаниями и опытом», — сказал А.Ибрагимов.