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Сколько больных талассемией ждут пересадки костного мозга в Азербайджане?

Фаига Мамедова15:53 - Сегодня
Сколько больных талассемией ждут пересадки костного мозга в Азербайджане?

В Азербайджане в настоящее время более 70 больных талассемией ожидают очереди на трансплантацию костного мозга.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщила главный врач Центра талассемии Сехер Исмайлова.

По ее словам, за прошедший период текущего года 12 пациентам была проведена операция по пересадке костного мозга, 10 из которых – больные талассемией: «Состояние этих пациентов удовлетворительное, летальных исходов не зафиксировано».

С.Исмайлова еще раз напомнила, что медицинские учреждения являются единственным центром в Азербайджане, где проводятся операции по трансплантации костного мозга не только больным талассемией, но и пациентам других групп.

Главврач также отметила, что самой большой проблемой в вопросе трансплантации костного мозга больным талассемией является сложность поиска донора: «Если донора найти легко, мы можем провести операцию без проблем. Вероятность найти донора среди членов семьи составляет 25 процентов. Подходящий костный мозг обычно берется у сестры или брата. К сожалению, некоторым больным талассемией в этом плане не везет, и в результате те, кому не удалось найти донора, вынуждены ждать очереди».

Отметим, что 8 мая отмечается Международный день талассемии.

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