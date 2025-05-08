Водителям напомнили о правилах поведения в жилых зонах
Населенные пункты — это места, где должны соблюдаться спокойствие и безопасность.
Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям, сообщает 1news.az.
При движении по территории населенного пункта высокие обороты коленчатого вала двигателя или громкая музыка в автомобиле не соответствуют общепринятым нормам поведения и могут серьезно нарушать гармонию окружающей среды.
«Не следует забывать, что эти территории предназначены не только для движения транспорта, но и для повседневной жизни и отдыха людей. Здесь спят дети, отдыхают пожилые люди, семьи ищут тишины и покоя.
Корректное поведение — это проявление социальной ответственности. От каждого водителя ждут соблюдения не только правил дорожного движения, но и норм поведения в обществе.
Главное управление Государственной дорожной полиции вновь призывает водителей уважать тишину и общественное спокойствие», — подчеркивается в обращении.