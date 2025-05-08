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На строительство пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакене выделяется 5 млн манатов

First News Media16:50 - Сегодня
На строительство пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакене выделяется 5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проектированию и строительству пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакенском районе.

Глава государства постановил выделить на эти цели 5 млн манатов из предусмотренного в госбюджете на 2025 год резервного фонда Президента АР.

В соответствии с Распоряжением Президента, средства будут выделены Министерству цифрового развития и транспорта.

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