На строительство пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакене выделяется 5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проектированию и строительству пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакенском районе.

Глава государства постановил выделить на эти цели 5 млн манатов из предусмотренного в госбюджете на 2025 год резервного фонда Президента АР.

В соответствии с Распоряжением Президента, средства будут выделены Министерству цифрового развития и транспорта.