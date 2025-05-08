Группе деятелей культуры и науки предоставлены персональные пенсии Президента АР
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о предоставлении деятелям науки и культуры персональных пенсий Президента АР.
Распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.
В соответствии с Распоряжением Президентские пенсии предоставляются:
Ахундову Эльчину Абдул оглу;
Аманзаде Раихе Бархудар гызы;
Фараджову Сардару Фараджулле оглу;
Геюшеву Насибу Джумшуд оглу;
Мамедову Сабиру Новруз оглу;
Ровшану Рамизу Мамедали оглу;
Ягубовой Элле Исмаил гызы.
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