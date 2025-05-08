С этой даты будет полностью ограничено движение транспорта на одной из центральных улиц Баку

С 00:00 9 мая будет полностью ограничено движение транспортных средств на улице Ахмеда Раджабли, на участке от пересечения с улицей Улугбека до улицы Фатали Хана Хойского.

Как передает 1news.az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что ограничение связано со строительством и вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги, параллельной улице Гасана Алиева и проспекту Зии Буниятова, до станции метро «Кероглу».

Подчеркивается, что в целях снижения вероятности дорожно-транспортных происшествий во время капитальных работ возникла необходимость в полном ограничении движения.

Водителям просят с пониманием отнестись к проводимым работам и использовать альтернативные маршруты.