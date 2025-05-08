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СГБ и Госпогранслужба провели спецоперацию: Задержан наркокурьер

Фаига Мамедова18:00 - Сегодня
СГБ и Госпогранслужба провели спецоперацию: Задержан наркокурьер

Служба государственной безопасности и Государственная пограничная служба провели совместную операцию.

Гражданин Азербайджанской Республики Алиев Шахрияр Вагиф оглу (1991 года рождения) вступил в преступный сговор с лицами, проживающими в соответствующей зарубежной стране, с целью контрабандной доставки в Азербайджан для продажи крупной партии наркотического средства - высушенной марихуаны. Он договорился забрать ее в Бейляганском районе, доставить в Баку и спрятать.

Впоследствии Шахрияр Алиев в соответствии с достигнутой договоренностью забрал указанное наркотическое средство из тайника, расположенного на территории села Ахмедли Бейляганского района, и при ее перевозке на своем автомобиле в Баку был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой.

В ходе проведенного досмотра у него было обнаружено и изъято в общей сложности более 30 килограммов высушенной марихуаны.

Алиев Шахрияр Вагиф оглу привлечен к уголовной ответственности по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия по факту продолжаются.

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