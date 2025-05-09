AZAL возобновил рейсы в Москву - ОБНОВЛЕНО
ЗАО Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) возобновило рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы AZAL.
Ввиду того, что Россия сняла ограничения в воздушном пространстве над Москвой, рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку возобновлены со вчерашнего вечера.
Отмечается, что рейсы уже выполняются в штатном режиме согласно расписанию.
09:40
Рейс авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), запланированный из Москвы (Россия) в Баку, задерживается.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, из-за переноса времени вылета пассажиры ожидают в аэропорту «Внуково» около суток.
Отмечается, что в течение дня рейс откладывался шесть раз.
В ответ на запрос Oxu.az пресс-служба AZAL сообщила, что причиной возникшей ситуации является закрытие воздушного пространства над Москвой.