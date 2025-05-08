В Азербайджане известная тиктокерша обвиняется в торговле людьми

Завершилось расследование по уголовному делу в отношении известной тиктокерши Махиры Марандской, материалы переданы в Абшеронский районный суд.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, дело будет рассматриваться под председательством судьи Вагифа Гасанова.

Отмечается, что 24-летняя Махира Марандская была задержана сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД АР. Ей предъявлено обвинение по статье 243.1 («Вовлечение в занятие проституцией с целью извлечения прибыли или иной выгоды) Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении блогерши была избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

В рамках дела потерпевшими признаны около десяти женщин, среди которых есть студентки вузов. В случае признания вины Марандской ей грозит лишение свободы на срок от одного до трех лет.

Отмечается также, что ранее Марандская уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичному обвинению. Тогда ее дело рассматривалось в Насиминском районном суде, и с учетом наличия несовершеннолетнего ребенка на иждивении ей был назначен штраф.